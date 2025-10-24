Inter, coperta più corta in difesa contro la Fiorentina? Un giovanissimo centrale out per qualche settimana

Si avvicinano tanti impegni ravvicinati per la Fiorentina di Pioli. Dopo il Bologna, che arriverà al Franchi domenica, la squadra viola tornerà a San Siro (dove ha perso contro il Milan la settimana scorsa) per sfidare l'Inter.

Si avvicina Inter-Fiorentina

Il tecnico Cristian Chivu deve fare i conti con numerose assenze, che infatti limitano le possibilità di scelta di questo weekend a Napoli. Marcus Thuram, ad esempio, è a mezzo servizio. E i problemi potrebbero presentarsi pure in difesa, dove -oltre ai titolari in buona condizione- le alternative scarseggiano.

Scarseggiano le alternative in difesa per Chivu

Chivu perde Tomas Palacios. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il giovane difensore dell'Inter avrebbe rimediato un risentimento al retto femorale della coscia sinistra. Nella migliore delle ipotesi, sarà out solo contro Napoli e Fiorentina. Altrimenti potrebbe prolungarsi come problema fisico.