Massimo Brambati, ex calciatore e oggi procuratore sportivo, ha parlato a Lady Radio tornando sulla notizia che lui stesso aveva reso nota, relativa alla cessione della Fiorentina per 300 milioni.

Sulla notizia della cessione

“Ho ripetuto quello che mi ha detto questa persona, forse me l'ha detto per invogliarmi a intavolare una trattativa: so benissimo che, da solo, il Viola Park costa circa 175 milioni. Ho semplicemente riferito le parole di questo emissario, dando una notizia che mi era stata data, poi mi attengo umilmente al comunicato della società. Evidentemente, questo emissario mi ha detto qualcosa di non reale… e comunque ci siamo risentiti con questa persona e mi ha riconfermato la prima versione. Mi dicono che la regola del giornalismo è che una smentita è quasi una riconferma, ma è ovvio che tutto ha un prezzo, d'altronde Firenze è una piazza ambita all'estero".

Sul momento no della squadra

“Il momento negativo della Fiorentina? Inspiegabile, a partire dai guai che si sono verificati e che oggi sono difficili da risolvere: i giocatori non sono abituati a questo tipo di classifica con l'obiettivo di salvarsi, mentre le altre in lotta ne hanno eccome. Qualche risultato che poteva girare a favore è mancato per sfortuna, che non deve essere un alibi, ma che poteva forse indirizzare anche psicologicamente la squadra in un'altra direzione”.