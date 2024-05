Nessun tifoso viola a Cagliari? Il club sardo riempirà comunque la Unipol Domus

La Curva Fiesole, viste le modalità per la vendita dei biglietti per la trasferta di Cagliari, aveva deciso di disertare la partita di questa sera. Il club sardo, data l'assenza della tifoseria della Fiorentina, ha colto la palla al balzo, aprendo il settore ospiti ai tifosi cagliaritani, per celebrare la festa salvezza e l'ultima partita di Claudio Ranieri.

L'iniziativa del Cagliari per stasera

“Novità importante per i tifosi rossoblù, che per Cagliari-Fiorentina avranno a disposizione anche il settore ospiti, interamente dedicato a loro. Al via le vendite dalle ore 15.30 su Ticket One”, ha scritto così la società isolana sui propri canali, riportando questa iniziativa, dovuta al fatto - lo ricordiamo - dell'assoluta assenza dei tifosi della Fiorentina.