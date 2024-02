La novità del cambio format delle coppe europee è ormai il leit motive che scandisce le settimane delle partite internazionali, con l’attenzione puntata sul ranking stagionale, guidato appunto dalla Serie A, con 15.571 punti. Il portale specializzato Football Rankings rielabora di settimana in settimana le chance dei vari campionati di aggiudicarsi una delle prime due posizioni, valide per incrementare il numero di team nelle coppe nella prossima stagione.

Ebbene, l’Italia ha scavallato il 90% di probabilità e sorteggi favorevoli come quello della Fiorentina in Conference hanno dato e daranno una bella mano per poter aggiungere ulteriori punti. La quota di riferimento ideale per potersi garantire una delle prime 2 posizioni è a 19 punti, ne mancano poco meno di 3,5 insomma. Qualora la Serie A centrasse l’obiettivo, la zona europea scalerebbe una posizione più in basso e la Fiorentina stessa potrebbe beneficiarne, a prescindere dalla zona Champions