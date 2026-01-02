Kean e una misteriosa fuga all'estero accettata dalla Fiorentina. La società darà spiegazioni, ma al Viola Park sanno quando rientrerà?
Se prendiamo il libro dei misteri in viola, probabilmente l'ultimo capitolo è a pagina 1800. Quello di Kean, sparito da Firenze a Capodanno, è solo l'ultimo dei tanti punti interrogativi della gestione Commisso. Ma riavvolgiamo il nastro.
Assenza strana
L'attaccante viola chiede il permesso per passare gli ultimi giorni dell'anno fuori dall'Italia per motivi familiari, la Fiorentina accetta e Kean parte. Intanto in città si viene a sapere in un modo o nell'altro della sua assenza che inevitabilmente stona in un momento così.
La Fiorentina sa qualcosa?
Il giocatore viola dovrebbe rientrare a Firenze in queste ore e partecipare all'allenamento pomeridiano, ma la certezza non c'è e probabilmente non ce l'ha nemmeno la Fiorentina. La società viola chiarirà al suo rientro le motivazioni dell'assenza, in un anno costellato da episodi controversi per Kean, che contro la Cremonese potrebbe partire dalla panchina per fare spazio a Piccoli.