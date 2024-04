Un possesso palla che ha dell'incredibile (specialmente nel secondo tempo). Eppure la Fiorentina...

Un possesso palla che ha dell'incredibile per la Fiorentina contro la Juventus, con vette nel secondo tempo mai raggiunte in precedenza.

Gestione della palla viola

Il dato complessivo per la squadra di Italiano parla di un 75% della gestione del possesso (oltre 43 minuti in totale), mentre quello della Juve, va da sé, del 25%; i bianconeri hanno tenuto il pallone per 14' e 26" in tutta la partita.

Il dato incredibile della ripresa

Ma nel secondo tempo il dato diventa ancora più eclatante, visto che la Fiorentina è arrivata a l'84% contro il 16% degli avversari. In questo caso però sono arrivate anche tre nitide palle gol per la squadra gigliata, a differenza di quanto accaduto nella prima frazione di gioco.

Scelta consapevole o grande crescita dei gigliati?

In sostanza nella ripresa la squadra di Allegri ha lasciato completamente il pallino del gioco ai viola. Scelta consapevole o grande crescita dei gigliati? Propenderemmo più per la seconda ipotesi visto e considerato che Vlahovic e compagni di tiri verso la porta di Terracciano nei secondi 45 minuti non ne hanno effettuati nemmeno uno.