Nonostante sia arrivato sulla panchina del Marsiglia da pochissime settimane, quest’oggi l'ex centrocampista frabcese Jerome Rothen ha voluto sottolineare il lavoro fatto finora da Gennaro Gattuso. Dalle parole del francese il tecnico calabrese passato fugacemente anche dalla Fiorentina sembra essere riuscito a restituire a tutto l’ambiente quell’entusiasmo che da tempo non si respirava a Marsiglia:

"Nell'atteggiamento dei giocatori si vede un cambiamento. Ci sono più sorrisi, sono tutti trascinati dall'atteggiamento e dalla personalità di Gattuso. Sono segnali inequivocabili, si vede. Come ogni nuovo allenatore che arriva in un club, per i giocatori è una boccata d'aria fresca, visto che le cose non andavano bene. Ma dovrà durare; mi piace quello che sprigiona Gattuso, vedremo cosa metterà in campo a livello tecnico-tattico".