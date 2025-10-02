I convocati della Fiorentina per la Conference: tre assenze e anche di peso tra i viola

La Fiorentina si presenta all'appuntamento con l'esordio nel maxi girone di Conference con tre assenze anche di peso se vogliamo, tra i propri convocati (che sono 23 in tutto).

Fuori causa

Da tempo sapevamo che i viola non avrebbero potuto schierare Kean, squalificato, e anche Lamptey, il quale ne avrà per diversi mesi a seguito dell'operazione fatta ad un ginocchio. Ieri invece Pioli aveva anticipato i problemi di Sohm, alle prese con una fascite plantare.

I convocati

Come detto sono 23, questa è la lista completa: COMUZZO Pietro, CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, DE GEA QUINTANA David (P), DZEKO Edin, FAGIOLI Nicolò, FAZZINI Jacopo, FORTINI Niccolò, GOSENS Robin Everardus, GUDMUNDSSON Albert, KOUADIO Eddy Nda Konan, LEZZERINI Luca (P), MANDRAGORA Rolando, MARÍ VILLAR Pablo, MARTINELLI Tommaso (P), NICOLUSSI CAVIGLIA Hans, NDOUR Cher, PARISI Fabiano, PICCOLI Roberto, PONGRAČIĆ Marin, RANIERI Luca, RICHARDSON Michael Amir Junior, SABIRI Abdelhamid, VITI Mattia.