Croci trascina anche l'Italia! Il bomber viola a segno nella vittoria della selezione under 18 azzurra
Vittoria in amichevole per l’Italia Under 18 nella tournée in Croazia. A Nedelišće, gli Azzurrini di Daniele Franceschini hanno superato 2-0 l’Arabia Saudita, completando così un trittico di successi dopo le vittorie contro Cile (2-1) e Danimarca (3-1).
Cronaca del match
L’Italia indirizza la partita già nel primo tempo. Dopo appena cinque minuti il talentuoso attaccante viola Federico Croci si presenta dal dischetto e non sbaglia, firmando il vantaggio azzurro. La squadra di Franceschini continua a gestire la gara e proprio allo scadere del primo tempo trova anche il raddoppio con Gaffurini, che al 45’ fissa il risultato sul definitivo 2-0.
La stagione di Croci
Un altro successo, dunque, per gli Azzurrini, che chiudono il prolungano la serie di vittorie consecutive. Il bomber della Fiorentina Croci, dal canto suo, continua l'ottima stagione individuale, in cui ha già messo a referto 4 reti.