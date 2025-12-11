L'attaccante della Fiorentina Moise Kean, tornato al gol stasera nella vittoria contro la Dinamo Kiev, è intervenuto a Sky Sport a fine gara.

"Se questa è la svolta? Vi dico…"

Kean si è espresso così: "Sto bene, ho avuto soltanto crampi alla fine. Ci prendiamo una buona vittoria ed è positivo per domenica. Se questa può essere la svolta? L'importante è reagire. Adesso prendiamo quello che c'è di positivo e andiamo avanti".

“Non bisogna abbassare la testa"

Poi ha proseguito: "Tornare al gol in Conference League è stato assolutamente importante. Ci sono state delle occasioni che volevo sfruttare di più, ma non può andare sempre bene. Era importante sbloccarsi e vincere, non bisogna abbassare la testa e andare avanti".

Sulla fascia di capitano e sul rigore contro il Sassuolo

Sulla fascia di capitano portata e la diatriba sul rigore con Mandragora: "La fascia di capitano? Tanta responsabilità. Come ho già detto, i miei compagni mi hanno portato in alto e cerco di ricambiare. Per me è importante dare sempre qualcosa in più. Con Mandragora sul rigore a Sassuolo é andata come ai giardinetti, ma è un qualcosa di positivo perché entrambi volevamo dare tutti qualcosa in più per la Fiorentina, con lui poi ci siamo chiariti. I miei compagni hanno fiducia in me, e questo è quello è più di importante. Non stiamo a guardare questi episodi, ci sono cose più importanti come la vittoria di oggi e portare in alto una città che ci sostiene".