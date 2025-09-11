L'AEK Atene cede uno dei suoi big, e la Fiorentina gongola: Martial decide di ripartire oltreoceano

Nonostante il calciomercato in Europa, all’infuori di alcune nazioni, sia già concluso, quest’oggi c’è da registrare la cessione di un giocatore che riguarda molto da vicino anche la Fiorentina di Stefano Pioli. Come mai? Perche il club protagonista della trattativa è l’AEK Atene, prossimo avversario dei viola nel girone di Conference League. Il club greco infatti in queste ore ha definito la cessione dell’ex Manchester United Antony Martial. Niente coppia con Jovic nella sfida del 27 novembre al Franchi.

Il centravanti francese non ci sarà contro la Fiorentina in Conference League

Martial aveva firmato un contratto con l'AEK Atene fino al 2027, ma alla fine la sua era greca durerà solamente una stagione, il club greco infatti lo ha appena ceduto. Secondo quanto riportato quest’oggi da Fabrizio Romano infatti l’attaccante francese è ad un passo dal trasferimento in Messico: ad attenderlo c’è il Monterrey dell’ex Real Madrid Sergio Ramos.

Il francese riparte dal Messico

L’affare nonostante manchi ancora l’ufficialità da parte dei due club, come riportato dal noto esperto di calciomercato, è però fatto e permetterà al giocatore francese di giocare lontano dall'Europa per la prima volta nella sua carriera. La squadra in cui milita Sergio Ramos che ha preso parte all'ultimo Mondiale per Club vinto dal Chelsea acquisterà l'ex Manchester United a titolo definitivo, sfruttando la chiusura del mercato successiva a quella dei club europei.