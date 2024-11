Dopo il tentativo estivo per Baturina, la Fiorentina continua a guardare in casa Dinamo Zagabria per rinforzare il centrocampo e nelle scorse settimane la società viola aveva chiesto informazioni per Petar Sucic, promettente croato classe 2003.

Come riporta Gianluca Di Marzio, però, in queste ultime ore il Borussia Dortmund sta provando ad accelerare. Il club tedesco, infatti, ha avviato i contatti e a breve è previsto un incontro tra le parti per discutere le potenziali cifre dell'affare.

Cifre di certo non basse, elemento che aveva frenato le intenzioni della Fiorentina. Al momento il giocatore è alle prese con un infortunio, ma il talento è tanto, così come la concorrenza per accaparrarselo.