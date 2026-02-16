Bianco: "All'inizio ero spaventato di venire al PAOK, poi mi sono detto: perché no? Salonicco molto simile a Napoli"

A gianlucadimarzio.com ha parlato Alessandro Bianco, centrocampista della Fiorentina in prestito al PAOK Salonicco.

Le parole di Bianco

“All’inizio ero un po’ spaventato… Ho sempre vissuto fuori di casa però andare proprio fuori dall’Italia, soprattutto per noi italiani, è un po’ complicato perché siamo un po’ ‘mammoni’, quindi ci piace stare a casa. Però mi sono detto: “Perché no?”. Non conosco bene Napoli, però secondo me Salonicco è molto simile, sia a livello di città sia a livello di passione. L’Olympiacos qui è un po’ come la Juve in Italia, mentre il PAOK assomiglia appunto al Napoli. Ci sono molte similitudini, anche per la tifoseria”.

Le parole di Vogliacco

Tra i suoi compagni c'è anche Alessandro Vogliacco, ex Genoa e Parma, che di Bianco ha detto: “Avere Ale con me è stata la mia salvezza all’inizio, perché comunque è complicato, non sapevo bene la lingua. Diciamo che noi siamo stati i primi, abbiamo piantato la bandiera. Adesso creiamo la nostra colonia italiana qua. Per ora procede tutto a gonfie vele”.