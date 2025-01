Importante recupero per Palladino. Nuove soluzioni in vista della Lazio?

In questi giorni la Fiorentina sta preparando l'importantissima sfida contro La Lazio che si giocherò domenica sera alle 20:45. I biancocelesti sono una diretta concorrente per l'Europa che conta e, come dimostra la larga vittoria in Europa League contro la Real Sociedad, stanno attraversando un buon periodo di forma. Non sarà facile per gli uomini di Palladino riuscire ad arginare gli oliati meccanismi della squadra allenata da Marco Baroni.

Questa volta però, come riporta il Corriere dello Sport, il mister viola potrebbe fare affidamento anche su Danilo Cataldi. Il centrocampista, assente da un paio di settimane a causa di noie muscolari, è tornato in gruppo da un paio di giorni e ieri è stato protagonista nella partitella amichevole giocata contro l'Under 18.

Il ritorno di Cataldi potrebbe riportare l'equilibrio che nelle ultime settimane è mancato alla squadra gigliata. Inoltre il ritorno all'Olimpico contro la sua ex squadra potrebbe avere un sapore speciale anche per il ragazzo, che ce la sta mettendo tutta almeno per tornare tra i convocati dopo due partite di assenza.