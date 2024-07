Corriere dello Sport-Stadio: L'assalto a Valentini

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è stamani questo titolo sulla Fiorentina: "Viola, l'asse di Palladino". Occhiello: "Subito Thorstvedt, poi il sì di Vranckx e l'assalto a Valentini".

Pagina 15

Spazio al mercato: “Fiorentina, dopo Kean affondo per Valentini”. Sottotitolo: “L’operazione Thorstvedt è in dirittura d’arrivo, a seguire Vranckx il club viola guarda al centrale argentino con passaporto italiano”.

Un sacrificio?

In taglio basso: “Sacrificare Gonzalez per la svolta”. E infine: “Bagno di folla per il primo allenamento”.