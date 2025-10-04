Daniel Kofi Agyei, ex centrocampista passato anche dalla Fiorentina, con la cui maglia ha esordito in Serie A, ha parlato a Tuttomercatoweb.com della sua esperienza in viola e della situazione attuale degli uomini di Pioli.

“Quella partita rubata dal Bayern”

“Non mi sarei mai aspettato di essere preso dalla Fiorentina venendo dal Ghana, è stato bellissimo anche se il salto è stato molto diretto. A Firenze ho conosciuto grandissimi giocatori, coi quali ho vissuto anni belli per me e per la squadra: ricordo quando siamo arrivati in Champions, facevo parte del gruppo squadra. Ricordo bene quella partita rubata dal Bayern Monaco, che negò un passo importante per la società di allora. Oggi vedo una società che invece ha fatto un centro sportivo bellissimo, tra i migliori al mondo, e che in campo ha fatto tre finali, alzando il livello".

“Giusto puntare a vincere titoli”

“Non mi aspettavo un inizio così complicato per la Fiorentina: ci sono tanti giocatori nuovi con un allenatore nuovo, sicuramente serve tempo affinché i giocatori capiscano cosa vuole il mister da loro. I risultati ancora non arrivano, ma non vedo problemi veri, piano piano le cose si rimetteranno. Firenze è una delle città più belle del mondo, la Fiorentina ha una grande storia, è normale che la gente viva con aspettative alte: dopo le finali perse, poi, la tifoseria vuole gioire. Giusto che i tifosi credano di poter vincere titoli”.