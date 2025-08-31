Piccoli: "Ho scelto un club ambizioso come la Fiorentina, uno step importante di crescita. Raggiunta la sintonia, io e Kean..."

Esordio con la maglia della Fiorentina per Roberto Piccoli nel match giocato contro il Torino.

“Abbiamo creato tanto davanti - ha detto a Sky - dobbiamo trovare ancora la giusta sintonia fra di noi e sono sicuro che ci farà fare grandi cose”.

Sulla scelta viola: “Sicuramente sono arrivato in un club ambizioso che mi ha voluto fortemente, uno step importante per la mia carriera. Sono insieme ad attaccanti fortissimi che mi possono aiutare nella crescita”.

Sull'abbinamento con Kean: “Dobbimamo conoscerci, bisogna creare una sintonia e se lo faremo potremo fare grandi cose. Prima pensiamo alla Fiorentina, poi magari potremo anche parlare della Nazionale. Ho sempre preso come riferimento Vieri, ho visto tanti suoi video. Ma posso imparare sia da Dzeko che da Kean. Posso migiorare sotto tutti i punti di vista. Le ambizioni della squadra? Sicuramente arrivare il più alto possibile in classifica”.