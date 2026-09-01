Un esperto centrocampista svincolato rifiuta una proposta della Fiorentina. I dettagli

Marcelo Brozovic ha rifiutato un'offerta dalla Fiorentina. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il centrocampista croato classe ‘92 è svincolato dal primo luglio dopo la fine dell’avventura all'Al-Nassr e sta valutando diverse offerte da club europei.

Rifiutate anche altre offerte

Nelle ultime settimane aveva già detto di no al Monaco e al Trabzonspor, preferendo un trasferimento di nuovo in Italia, ora però il tempo stringe e ci possono essere situazioni in divenire già nelle prossime ore.

No al Real Madrid

Il centrocampista aveva avuto anche una chiamata di José Mourinho direttamente dal Real Madrid, cercando di trovare un punto di incontro per giocare in Spagna. Senza però trovare un punto d'incontro.