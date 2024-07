Bocci: "Mi aspetto uno sprint della Fiorentina sul mercato: con questo centrocampo non si può iniziare la stagione. Colpani.."

Questo pomeriggio il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha analizzato alcuni temi caldi in casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"In questo momento l’unica cosa che servirebbe è uno sprint sul mercato per quello che riguarda il centrocampo: in questo momento, anche solo numericamente, è molto dura giocare. Anche per Palladino credo sia difficile provare qualcosa. La Fiorentina invece per il momento si sta muovendo su altre zone del campo, anche perché Colpani lo ritengo un giocatore più offensivo. La zona nevralgica di ogni squadra sa sempre è il centrocampo. Sono convinto che la Fiorentina volesse capire cosa avrebbe fatto il Manchester United con Amrabat, anche se era abbastanza evitasse come potesse andare a finire la storia: il club inglese nei giorni scorsi ha annunciato di non volerlo confermare ai termini fissati la scorsa estate. Il giocatore vuole solo l’Inghilterra ma, siccome ha ancora due anni di contratto con la Fiorentina, deve decidere cosa fare. I viola non possono continuare a farsi prendere per il collo, siamo esattamente nella stessa situazione dell’anno scorso”.

“I grandi problemi della Fiorentina sono a centrocampo”

Ha poi parlato dell’emergenza a centrocampo: “La Fiorentina non può aspettare il 20 agosto per rinfoltire il centrocampo, a meno che non voglia suicidarsi nelle prime partite di campionato e nel preliminare di Conference League. Almeno due giocatori devono arrivare il prima possibile. Barak adattato? E’ probabile che lo sia durante la tournée inglese, ma solo perche non ci sono altre alternative. Secondo me il cieco in quella posizione farebbe molta fatica. E’ evidente che si devono trovare velocemente delle soluzioni di valore. Lovric mi piace, anche piu di quello che sia considerato altrove, ma non so quanto sia capace di essere titolare in una squadra come la Fiorentina. Un giocatore forte deve venire, se arrivano lui e Vrankxs si fa fatica a pensare di poter raggiungere le squadre che ti stanno davanti. Se fosse arrivato Locatelli sarebbe stato un altro discorso, perchè l’ex Sassuolo è fortissimo”.

“Colpani lo accetto solo se è in aggiunta a Nico. Se deve essere il suo sostituto..”

Ha poi concluso parlando di Colpani: “Il nodo dell’operazione è relativo alla formula. La Fiorentina predilige un diritto di riscatto, che diventerebbe obbligatorio a determinate condizioni. Il Monza invece vorrebbe il definitivo o l’obbligo di riscatto. Se arriva in aggiunta di Nico Gonzalez, quello della Fiorentina diventerebbe un attacco di livello. Se invece venisse designato come il suo sostituto non si va da nessuna parte. Solo se vendessero l’argentino e prendessero lui e Gudmundsson sarei contento. Il futuro di Nico Gonzalez? Io penso che la Fiorentina lo vorrebbe tenere, ma che non si strappa i capelli se dovessero arrivare offerte superiori ai 30 milioni”.