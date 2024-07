Meno di un mese al via (dell'Europa) e Palladino si ritrova con un 11/15 da Decimo. Quando arriva Ambizione?

La Fiorentina è indietro. Inutile nasconderlo o girarci tanto attorno. Palladino ha accettato l'incarico della sua vita, ma ancora la dirigenza non gli ha consegnato un organico all'altezza di tre competizioni e di disputare una coppa europea.

Difesa da nuovo modulo ma con vecchi interpreti

Quella vista contro la Reggiana è probabilmente la miglior formazione possibile, considerando gli ancora assenti Quarta e Gonzalez. Terracciano in porta, e dunque non si cercherà di migliorare in quel reparto, Ranieri in difesa, la cui conferma è meritata, insieme a Dodo, che cerca il riscatto dopo la scorsa sfortunata stagione. Poi c'è il solito capitano da tre anni a questa parte, Biraghi, che però è davanti a un bivio: adattarsi come centrale o costringere Palladino a farsi preferire rispetto a Parisi, la cui titolarità è auspicata.

E dalla cintola in su… non si ride