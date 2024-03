Sanabria: "Certo che ci crediamo all'Europa, anche se la strada è ancora lunga. Adesso però siamo fuori dal tunnel"

Antonio Sanabria ha deciso la gara contro il Monza grazie a un calcio di rigore e al termine del match ha parlato a DAZN per commentare anche il sorpasso ai danni della Fiorentina: “Credo che questo sia un momento importante. Alla fine lavoriamo per questo, per poter entrare in campo e aiutare la squadra. Ci sono state partite in cui facevo fatica a segnare facendo delle prestazioni importanti ma ora sono contento per quello che sto facendo".

Il Torino crede all'Europa, oggi ha superato la Fiorentina

E ancora: " Penso che Juric sia fondamentale, sia per me che per la squadra. Mi ha trasmesso tutta la sua fiducia e devo ringraziarlo. Europa? Ci crediamo, siamo diventati un gruppo forte e nella difficoltà siamo riusciti a uscire dal tunnel. Ma è ancora molto lunga. Dentro lo spogliatoio ci siamo chiariti, abbiamo dimostrato che quelli che non giocano entrano e danno il 100%. Cercherò sempre di dare il meglio. Il presidente è contento per la squadra”.