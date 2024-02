Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus, gara valida per il Campionato Primavera.

Galloppa schiera titolare… Gino Infantino! Il classe 2003 scende per la prima volta a dare mano alla Primavera viola. Davanti tanti attaccanti, con Caprini, Rubino, Braschi e Sene in campo contemporaneamente. Squalificati Padilla e Denes, mentre in panchina siede per la prima volta il nuovo arrivato Balbo.

FIORENTINA (4-2-3-1): Tognetti; Fortini, Biagetti, Baroncelli, Romani; Ievoli, Infantino; Caprini, Rubino, Braschi; Sene. All.: Galloppa.

Juventus: Vinarcik; Martinez, Turco, Pagnucco, Florea, Ngana, Crapisto, Gil, Pugno, Mazur, Montero. All.: Montero.