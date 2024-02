La Fiorentina Primavera porta a casa una vittoria sofferta e importantissima contro la Juventus! Decide Baroncelli di testa

Fiorentina-Juventus 1-0 (Baroncelli 80')

FIORENTINA (4-2-3-1): Tognetti; Biagetti, Romani, Baroncelli, Fortini; Ievoli, Infantino; Caprini, Rubino, Braschi; Sene.

A disposizione: Caroti, Scuderi, Vitolo, Spaggiari, Gudelevicius, Maggini, Kouadio, Balbo, Mignani, Harder, Ofoma.

Allenatore: Daniele Galloppa.

90+5' - FINISCE QUI!!! LA FIORENTINA BATTE LA JUVE PER 1-0!

90+2' - BRASCHI! Vicino al raddoppio l'attaccante della Fiorentina, buona respinta di Vinarcik.

90+1' - CARTELLINO ROSSO PER TURCO! Juventus in dieci uomini!

90' - Cinque minuti di recupero.

87' - Esordio per Luis Balbo! Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Caprini e Rubino, dentro Vitolo e (appunto) il nuovo arrivato in casa viola.

85' - INCREDIBILE! Sene lanciato verso la porta si lascia cadere! Sospetto contatto con un difensore della Juve, ma non ci sono proteste.

80' - GOOOOOOOL DELLA FIORENTINAAAAA!!!! BARONCELLI PORTA IN VANTAGGIO LA VIOLA! Cross delizioso di Fallou Sene, il numero 4 viola stacca meravigliosamente. Non può nulla l'estremo difensore bianconero, è 1-0!

77' - Juventus vicinissima al vantaggio! Gran conclusione di Florea che soffia vicino al primo palo difeso da Tognetti.

74' - Non c'è fallo su Biagetti, la Juventus così parte in contropiede, ma Tognetti blocca la conclusione senza troppi problemi.

72' - Da un tiro respinto di Fallou Sene ne nasce un clamoroso batti e ribatti, che però non porta a un nulla di fatto per la Fiorentina.

69' - Harder entra in campo e serve un pallone delizioso per Caprini, colto però in posizione irregolare.

67' - Prima sostituzione per la Fiorentina: esce Gino Infantino, entra Harder. Prova tutt'altro che memorabile per l'argentino. Fuori anche Pugno, furioso il centrocampista bianconero.

62' - Sostituzione doppia per la Juventus. Entra Finocchiaro al posto di Crapisto. In campo anche Owusu, che rileva Mazur.

58' - INCREDIBILE!!! Caprini ubriaca la difesa della Juventus e piazza un tracciato rasoterra a centro area. La palla resta viva in mezzo e Rubino ci si avventa; molto sospetto il contatto poi avvenuto, ma l'arbitro decide di estrarre il giallo.

55' - Tentata qualche percussione centrale dal lato di Caprini, ma ancora niente da fare. La Fiorentina cerca di schiacciare in qualche modo la Juve davanti.

50' - Anche il secondo tempo, alle prime battute, regala poche emozioni e una partita molto bloccata.

47' - Inoffensiva la prima conclusione della ripresa, a opera di Ngana, sul fondo.

46' - Inizia il secondo tempo!

45+1' - Finisce il primo tempo! Fiorentina-Juventus 0-0!

45' - Concesso un minuto di recupero.

45' - Ammonito anche Turco nella Juventus, dopo tanti falli in questo primo tempo.

42' - Contatto prolungato tra Sene e Gil, che si trascinano giù a vicenda. Fischiato fallo in attacco del numero 9 viola, fin qui non la sua serata.

40' - Stavolta è Rubino a cercare la porta dal limite dell'area, il pallone però va sul fondo.

36' - Chance Juve da calcio di punizione, che si conclude con un nulla di fatto. Colpo di testa sul fondo.

34' - Cartellino giallo per Ievoli, il secondo per la Fiorentina. Il centrocampista viola arriva completamente in ritardo, fallo di gioco da cartellino automatico.

34' - Si accende la luce di Braschi, che apre la strada a Sene con un bel colpo di tacco. Il numero 9 viola prova a mettere in mezzo, senza problemi blocca Vinarcik.

32' - La Fiorentina riempie l'area per la prima volta. Sene riceve in posizione irregolare, conclusione comunque fuori misura. Primo timido segnale offensivo.

29' - CHE RISCHIO PER INFANTINO! L'argentino affonda i tacchetti sulla coscia di Turco, al limite dell'area bianconera. Intervento ai limiti dello sconsiderato. Il centrocampista viola viene solo ammonito, graziato.

26' - Mentre la Fiorentina non sfrutta gli scarichi in avanti, la Juve va davvero vicina al vantaggio. La conclusione di Crapisto va fuori di un soffio.

23' - Baroncelli devia la conclusione di Pugno. Calcio d'angolo bianconero, nessun pericolo.

20' - Sospetto contatto all'interno dell'area di rigore viola. Pugno prova a controllare, Romani lo strattona per la mano e il bianconero va giù: per l'arbitro è caduta accentuata, niente calcio di rigore. Eccessive le proteste del numero 20 della Juve, ammonito.

18' - I ragazzi di Galloppa ripartono tante volte dai rinvii lunghi di Tognetti, senza creare niente.

15' - Via il primo quarto d'ora, sull'ennesimo lancio lungo a cercare i punti di riferimento offensivi della Fiorentina che però si perde sul fondo. Poche emozioni.

12' - Si fa vedere per le prime volte anche Infantino, ma la Fiorentina fatica a costruire e creare in questi primi minuti.

10' - Bella chance per Mazur, libero di tirare dal limite dell'area. Il tiro del classe 2007 bianconero finisce alto.

8' - Non benissimo la Juventus, su situazione di calcio d'angolo, dove non riesce a sfruttare qualche buon presupposto offensivo. Inizio con ritmi blandi.

5' - Prima chance bianconera, ma è un tiro centrale non pericoloso, di facile presa per Tognetti.

3' - Presente sugli spalti anche il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, che ha la possibilità di esaminare da vicino la prima volta di Infantino in Primavera.

1' - Via alla sfida al Viola Park! Forza Viola!

Fiorentina-Juventus apre la ventunesima giornata del Campionato Primavera. Dopo una prima parte di stagione da dimenticare, finalmente i ragazzi di Galloppa stanno nettamente migliorando i loro risultati: quattro vittorie nelle ultime sei e ben otto turni senza sconfitta. Dall'altra parte una Juventus altrettanto zoppicante, lontana dalla vetta e a -5 dai playoff Scudetto.

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale dell'intero incontro. Fischio d'inizio alle 18.