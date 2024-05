Stefania Saccardi, candidata sindaca a Firenze, è intervenuta dal Teatro Puccini dove ha parlato - fra gli altri, a Italpress - del restyling dell'Artemio Franchi: “Da parte dell'amministrazione non c'è stata una grande disponibilità al dialogo, anzi, da tempo ormai il rapporto tra Fiorentina e Comune si è interrotto”.

“Una grande opera che impatta fortemente sul territorio non può essere fatta a pezzi”

“Si è deciso di fare lo stadio con fondi pubblici senza però avere una visione complessiva. Quando si parla di grandi opere bisogna avere il quadro completo: delle risorse che abbiamo a disposizione, dell'effettiva durata dei lavori, di dove andrà a giocare la squadra quando i cantieri si intensificheranno... invece questa attenzione è mancata. Una grande opera che impatta fortemente sul territorio non può essere fatta a pezzi. Non si può pensare di andare avanti senza avere la minima certezza di come poter poter svolgere il passo successivo”.

“E' normale che Commisso stia pensando di far causa al Comune per tutelarsi”

“Mancano 100 milioni di euro ma nel frattempo, senza sapere se e come si riusciranno a reperire, si fanno partire i lavori. Non si affronta e non si governa così una grande opera. E in tutto questo Nardella cosa fa? Dopo aver interrotto i rapporti con la Fiorentina lancia un appello (che ha tanto il sapore di disperazione) per chiedere al club viola di dividere la spesa e poter così coprire l'investimento. E' normale che Commisso stia pensando di far causa al Comune per tutelarsi. Sono stati messi a bilancio 10 milioni sul Padovani per precostituirsi la possibilità di avere un posto dove far giocare la Fiorentina, ma anche in questo caso non sono sufficienti”.