Nel post partita di Club Brugge-Fiorentina ha parlato a Sky Sport il portiere dei belgi Simon Mignolet, intervenendo nuovamente sull'occasione del rigore e non solo.

“Siamo tutti delusi perché abbiamo dimostrato ancora una volta di quello che siamo capaci contro una Fiorentina fortissima, che per me ora può vincere la Conference League. Meritavamo di passare noi anche se alla fine, soprattutto nel secondo tempo, hanno giocato meglio loro colpendo il legno un paio di volte. Ma è ingiusto che andiamo a casa per un rigore. Non voglio dire che la squadra migliore sia stata eliminata perché tra andata e ritorno la Fiorentina si è dimostrata più forte ed esperta. Ma hanno una rosa più profonda, possono far entrare giocatori che ti spaccano la partita. E rispetto a noi ne hanno 22 di alto livello”.

E ancora: “Questo è stato il loro asso nella manica, quello che ha fatto la differenza, non solo nel match di ritorno ma anche a Firenze. Però sia al Franchi che stasera hanno segnato negli ultimi 20 minuti. È vero che siamo 'sopravvissuti' a tanti pali, traverse e tiri in porta. Hanno goduto del vantaggio dell'andata che gli ha permesso di dover segnare solo un gol qui a Bruges. Ma poi l'arbitro ha rovinato la partita con quel rigore”.