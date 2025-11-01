Buona la prima per Spalletti sulla panchina della Juventus. Battuta la Cremonese (che resta lontanissima dalla Fiorentina). Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Da poco terminata la sfida allo Zini di Cremona tra Cremonese e Juventus, con i bianconeri vittoriosi di misura sui grigiorossi.
La partita
Passano appena due minuti sul cronometro che Kostic sigla subito il vantaggio per i bianconeri dopo un batti e ribatti in area di rigore della Cremonese. Locatelli prende il palo a metà primo tempo, che però si chiude 0-1. Nella ripresa è Cambiaso a trovare il raddoppio con un sinistro appena sotto la traversa. La Cremonese accorcia all'83esimo, con il secondo gol di Vardy in Italia, ma non basta. Vince la Juventus 1-2, buona la prima per Spalletti con i bianconeri.
La nuova classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 22, Roma 21, Milan 18, Inter 18, Juventus 18, Como 17, Bologna 15, Udinese 15, Cremonese 14, Atalanta 13, Sassuolo 13, Torino 12, Lazio 12, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona 5, Pisa 5, Fiorentina 4, Genoa 3.