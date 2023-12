Romano: "L'Arsenal al momento non vuole lasciare andare Kiwior in prestito. E il Milan non può procedere a queste condizioni..."

A sempremilan.com ha parlato l'esperto di mercato Fabrizio Romano, parlando anche dell'obiettivo della Fiorentina per la difesa Jakub Kiwior, seguito anche dal Milan. Queste le sue parole sulle intenzioni dell'Arsenal sull'ex Spezia:

"Il Milan firmerà sicuramente un nuovo difensore centrale e Kiwior è uno dei nomi in lista. Il punto è che l'Arsenal al momento non è entusiasta di lasciarlo andare in prestito; Il Milan può procedere solo con il prestito. Ecco perché ora stanno prendendo in considerazione altri obiettivi".