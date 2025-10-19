La fascite plantare dà tregua a Sohm, Richardson invece è proprio sparito nel nulla

Le due assenze prima della sosta, e la rinuncia alla Nazionale, hanno permesso a Simon Sohm di ritrovare il lavoro in gruppo e poi la convocazione per il match di stasera a Milano. Lo svizzero però partirà dalla panchina e in generale non vede il campo dal primo minuto addirittura dalla partita con il Napoli: la fascite plantare se non altro, gli ha dato tregua.

Chi invece proprio non si vede è Amir Richardson, scomparso dai radar dopo una stagione abbastanza trasparente, la scorsa, ma chiusa con qualche segnale di vita. Un investimento da 10 milioni del tutto accantonato da Pioli, che gli ha dato meno minuti di Sabiri.