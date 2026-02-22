A caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato: le richieste di Vanoli ai suoi pezzi pregiati

Archiviato l'impegno di Conference, contro il Pisa ci si aspetta una Fiorentina formato-Como: pronti al rientro otto titolari riposati, tra chi non era presente in distinta per la trasferta polacca e chi, anche se c'era, è stato tenuto a riposo per arrivare allo scontro salvezza di domani nella miglior condizione possibile.

Non c'è due senza tre

La Gazzetta dello Sport parla infatti di un piano riuscito, quello di Vanoli: nonostante le due formazioni profondamente diverse, contro Como e Jagiellonia sono arrivate due vittorie, e con i titolari che arrivano alla sfida contro il Pisa nel migliore dei modi. Tuttavia, saranno proprio i tre punti contro i nerazzurri l'ago della bilancia nel giudizio di questo trittico di partite. E stavolta ci dovrebbe essere anche Rugani, col difensore ex Juve va verso la prima convocazione in maglia viola; per Gudmundsson filtra ancora cauto ottimismo, ma le sue condizioni lo lasciano quantomeno in dubbio e fino alla lista ufficiale dei convocati non vi sarà certezza alcuna.

Pacchetto completo

Pronti quindi a tornare in campo i ‘soliti’: si parte dal confermato Brescianini, assente in lista UEFA ma che farà le veci di uno squalificato Mandragora, davanti a Fagioli pronto a tornare in cabina di regia. Rientreranno anche Kean e Dodo, così come De Gea e Solomon, con questi ultimi due che hanno smaltito le noie fisiche. Ma aldilà dei nomi, ciò che chiede Vanoli è ‘sacrificio, spirito di squadra e saper essere provinciali’, chiaro segnale che arriva anche ai suoi pezzi più pregiati: per salvarsi serviranno tutti, senza individualismi, con umiltà. L'obiettivo a breve termine, intanto, è quello della seconda vittoria consecutiva, ancora mai raggiunta in campionato questa stagione.