Fabbian è arrivato a Parma: ora visite mediche e firma - VIDEO

Giovanni Fabbian lascia la Fiorentina. Il centrocampista italiano, arrivato a gennaio in prestito con obbligo di riscatto a Bologna, ferma ad appena qualche mese la sua permanenza a Firenze.

Fabbian è arrivato a Parma

Tra poco sarà ufficiale il suo passaggio al Parma in prestito con diritto di riscatto. Il classe 2003 è partito in tarda mattinata dal Viola Park e ha già raggiunto la città emiliana. A breve le visite mediche e la firma sul contratto.

Pronto a firmare per il nuovo club… in prestito

Ecco le immagini di Gianluca Di Marzio: