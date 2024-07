Una telefonata che non ha fatto però decollare la trattativa: C'è bisogno di basi più solide per Colpani

Fin da subito nel corso di questo mercato estivo, la Fiorentina ha messo nel mirino Andrea Colpani del Monza.

Telefonata a Galliani

La telefonata fatta dal club viola all'ad dei brianzoli, Adriano Galliani, non è servita per far decollare la trattativa.

Basi solide

C'è bisogno di una base più solida; il Monza potrebbe aprire anche alla soluzione del prestito ma con un obbligo di riscatto dietro che cambierebbe radicalmente le carte in tavola.