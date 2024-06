Il cantante fiorentino e tifoso viola Piero Pelù ha parlato al sito spettacolo.eu. Queste le sue parole sulla Fiorentina e sulla stagione appena conclusa:

“Giocare una finale esprimendo così poco gioco ti può al massimo portare a rigore. Giocare una finale per andare ai rigori non è una giusta filosofia. Italiano ha fatto un grande lavoro e non smetterò mai di ringraziarlo. Ha riportato a Firenze il bel gioco e spero che il futuro con Palladino possa essere ancora più radioso. Basta torelli a centrocampo, serve qualcosa di nuovo”.