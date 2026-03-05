L’assistente va KO e l’arbitro deve intervenire: un curioso finale per la Fiorentina Primavera - VIDEO

Il finale della sfida di ieri sera tra Fiorentina Primavera e Bologna al Viola Park è stato caratterizzato da un curioso e sfortunato episodio, che ha visto prolungarsi la gara di almeno 5 minuti: l’infortunio dell’assistente arbitrale Roberto Palermo.

Scontro Libra-Palermo

Il guardialinee è stato travolto fortuitamente dal venezuelano Libra Alvarado del Bologna, infortunandosi in maniera seria alla caviglia sinistra. Dopo aver ricevuto le necessarie prime cure mediche, Palermo ha dovuto abbandonare il campo poiché faticava a camminare. Eravamo poco oltre il 93’ e la gara sarebbe dovuta terminare al 95’ in virtù dei 5 minuti di recupero.

Sostituiti gli assistenti

L’arbitro Picardi, considerata la mancanza di una figura come il Quarto Uomo, non ha potuto sostituire Palermo e ha dovuto far lasciare il campo anche all’altro assistente, facendo entrare sul terreno di gioco un assistente arbitrale selezionato tra i dirigenti, uno per parte tra Fiorentina e Bologna, per completare la gara. Un episodio particolare, curioso e molto molto raro nel calcio, soprattutto a questi livelli.

Il video dell’accaduto