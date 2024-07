La Fiorentina attualmente si trova in Inghilterra per la seconda parte della preparazione estiva. Sono già arrivati due test, il pareggio contro il Bolton e la sconfitta contro il Preston North End, in attesa dell'ultima amichevole di martedì contro l'Hull City. Quali indizi arrivano dalla tournée viola oltremanica? Niente che non faccia parte del processo di costruzione di una nuova squadra.

Alla naturale ricerca della condizione

Dopo aver perso a Deepdale contro il Preston, Cristiano Biraghi ha risposto in modo decisamente spiccato: “Tranquilli che la migliore condizione arriva”. Che questo non rappresenti il cuore centrale del problema, appare piuttosto chiaro. Un ritiro estivo, d'altronde, è fatto proprio per inseguire e trovare la condizione ideale. Con la piccola grande controindicazione che, stavolta, c'è anche da seguire nuove direttive da parte di mister Palladino, le cui idee verranno fuori piano piano.

L'aiuto richiesto è dall'esterno

Si è percepito il buon stato di forma di qualche individualità, rispetto a chi invece deve ancora fare passi in avanti. Ad esempio Pongracic ha apertamente dichiarato, dopo gli Europei e le vacanze, di dover inseguire il ritrovamento della condizione migliore. Tuttavia la reale, disperata richiesta della Fiorentina è un intervento sul mercato. Quanto prima.

Quanto attendere per coprire le priorità?

Le difficoltà attuali in casa viola sono del tutto naturali, finché non sbattono contro il muro dei limiti delle possibilità, rispecchiato anche nelle caratteristiche di alcuni giocatori nei test inglesi. Imparare meccanismi e metodologia di un nuovo tecnico, per altro, è un processo che richiede pazienza e fiducia. Ritardare gli interventi sul mercato significa ritardare il processo di apprendimento; a centrocampo è laddove sarebbe più grave proseguire nell'attesa, visto un reparto quasi interamente da costruire.