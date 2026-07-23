Corriere Fiorentino: Ritmi blandi e squadra sperimentale, ma Oulai fa il pieno di applausi
Due gli articoli sulla Fiorentina pubblicati dal Corriere Fiorentino.
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In primo piano c'è: “Nel cantiere viola”. Ovvero: “Ritmi blandi e squadra sperimentale, contro il Gubbio finisce solo 1-0 A segno Gud su rigore, Kean ci prova. E Oulai debutta tra gli applausi”.
Sommario: “Finito il ritiro al Viola Park da domani via alla tournée in Inghilterra”.
Francobollo
In taglio medio invece sguardo all'iniziativa: “Svelato il francobollo per il centenario”.
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