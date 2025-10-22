La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: attacco leggero per Galloppa per l'esordio in Youth League. Dolfi in porta, Montenegro guida la mediana
Alle ore 12:00 la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa debutta in Youth League, nell'andata della sfida in Polonia contro la squadra della capitale, il Legia Varsavia. I viola si presentano all'esordio assoluto nella competizione con una formazione molto giovane, guidata da Sadotti, classe 2006, come capitano.
Le scelte di Galloppa
Tra i pali c'è Dolfi, che viene da un ottimo debutto col Bologna, difesa composta da Evangelista a sinistra, Sadotti, Bonanno e Turnone a destra, in mediana Keita, Atzeni e Montenegro. Tridente con Bertolini, Puzzoli e Mazzeo. Assenti Braschi, Jallow e Konè, così come Trapani, Deli, Conti, Leonardelli e Balbo. Ricordiamo che alla Youth League possono prendere parte al massimo 5 giocatori classe 2006.
L'undici viola
Fiorentina (4-3-3): Dolfi; Turnone, Sadotti (C), Keita, Evangelista; Montenegro, Bonanno, Atzeni; Bertolini, Puzzoli, Mazzeo.
A disp.: Mazzi, Batignani, Colaciuri, Masoni, Sturli, Melani, Melai, Angiolini, Maiorana. All.: Daniele Galloppa.