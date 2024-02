Manfredini: "La Fiorentina sta seguendo moltissimo Farioli". Che sia lui il successore di Italiano?

La permanenza di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina per la prossima stagione non è affatto certa. E' un momento non facile quello che sta attraversando l'allenatore viola, che dall'inizio del 2024 ad oggi ha portato a casa, con la sua squadra, solamente sei punti.

“Lo staff dirigenziale della Fiorentina su Farioli”

E allora ecco che emergono nomi nuovi per la prossima stagione. Uno di questi lo lancia l'ex direttore di Italia 7 (ora in aspettativa, perché candidato alle elezioni comunali), Fabrizio Manfredini, che nel corso di una diretta con Viola Fun sui social, ha detto: “Lo staff dirigenziale della Fiorentina sta seguendo moltissimo Farioli”.

Possibile successore di Italiano

Francesco Farioli è il giovane tecnico toscano che sta facendo benissimo in Francia, con il Nizza, che è attualmente terzo in Ligue 1 e che ha affrontato i gigliati la scorsa estate, in un torneo disputato in Inghilterra. Che sia proprio lui il successore di Italiano?