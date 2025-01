L'ex arbitro e opinionista di DAZN Luca Marelli ha commentato sulla piattaforma streaming gli episodi di Fiorentina-Napoli. Queste le sue parole: “La rete segnata da Kean è stata annullata immediatamente per tocco con avambraccio destro. Le prime immagini lasciavano un po' di dubbi perché non c'era profondità, ma poi è arrivata l'immagine che ha dato la certezza. La rete non poteva essere convalidata. Vige il concetto dell'immediatezza, qualsiasi tocco di braccio decreta l'annullamento della rete”.

E sul calcio di rigore assegnato al Napoli: “Non ci sono dubbi sul rigore. Moreno entra nettamente in ritardo ed è giusto non estrarre il cartellino giallo perché il difensore cerca di prendere il pallone”.