Non solo Amatucci, la Carrarese mette nel mirino anche un giovane giocatore offensivo della Fiorentina

Come scrive Sky Sport, la Carrarese starebbe seguendo più giovani profili in casa Fiorentina. Dopo l'interesse per Amatucci, rientrato dal prestito alla Salernitana, il club toscano di Serie B avrebbe messo gli occhi anche su Tommaso Rubino, quest'anno protagonista con la Fiorentina Primavera.

Da capire quale sarà il giudizio di Pioli sul giovane classe 2006 di proprietà viola. Una possibile cessione sarà comunque valutata in prestito.