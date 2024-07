Su La Nazione - Firenze, a pagina 4: “Franchi, rebus capienza Milan e Roma in città a ottobre Guerra giudiziaria col Comune E il tesseramento si ferma”

In prima pagina del QS de La Nazione si legge il titolo sul calendario della Fiorentina: "Partenze soft e io me la rido". A pagina 8, all'interno: "Avvio in discesa" e a pagina 9: "Affari viola è l'ora delle scelte".