L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Sono due sconfitte pesantissime. C'è da aspettare la fine della stagione prima di tirare una riga, perché è giusto così, ma queste due settimane devono e possono servire a capire che intenzioni ha questa società. Ormai l'Europa è andata, già era complicata prima… Quindi devi capire chi vuoi riscattare e perché, oltre a chiedersi cosa fare con Palladino. La piazza è esplosa, non so cosa significherebbe ricominciare la stagione con un allenatore sotto stress e non benvoluto”.

E aggiunge: “La Fiorentina deve stare molto calma e concentrata, adesso. Vietato prendere decisioni affrettate, anzi, si scelga per il meglio. Singoli? Non sono mai stato per il tabula rasa, a meno di eventi molto particolari. Gente che conosce già l'ambiente è fondamentale, non solo i calciatori. Ci si deve rispecchiare nella realtà Fiorentina. Non è detto che una nuova rivoluzione vada bene, anzi. Bisogna ovviamente capire le intenzioni del Presidente Commisso, ma ce le deve dire lui all'inizio. Lo voglio sentire adesso, dichiarando a cosa punta la Fiorentina il prossimo anno, esplicitamente. Senza dire ‘Vogliamo migliorare’ e roba varia, basta”.