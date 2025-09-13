Fazzini: "Mi sento pronto ad essere titolare, un'emozione incredibile per me giocare al Franchi, era un mio sogno"

Il centrocampista della Fiorentina, Jacopo Fazzini, ha analizzato la sconfitta viola contro il Napoli.

Brutta partenza della squadra: “Era già successo in Conference - ha detto - lavoreremo sulle cose negative in settimana”.

Su di lui: “Mi piace fare sia la mezzala offensiva che il trequartista e mandare in porta gli attaccanti. Mi sento pronto per giocare anche se siamo una squadra forte, il mister farà le sue scelte. Io dovrò farmi trovare al massimo”.

Esordio al Franchi: “Un' emozione incredibile, un momento che sognavo fin da piccolo, Tifosi e atmosfera da brividi. Ci siamo detti che dobbiamo dare di più ne usciremo alla grande”.