Iachini ritorna in pista: C'è un'importante panchina in B per l'ex Fiorentina

L'ex allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ritorna in pista.

Piazza importante

E' stata affidata a lui una panchina in una piazza importante di Serie B, vale a dire quella del Bari. L'annuncio ufficiale ci sarà oggi.

Sostituisce Marino

Iachini prende in carico una squadra che si trova al quindicesimo posto in graduatoria, con non molto margine sulle formazioni che, se la stagione finisse oggi sarebbero retrocesse in Serie C. Va a sostituire l'esonerato Pasquale Marino, al quale è stato fatale il KO subito contro il Palermo.