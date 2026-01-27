Viviano: "Il Cagliari in vantaggio casualmente, poi la Fiorentina ha preso 4 contropiedi a inizio secondo tempo come se fossero a fine partita"

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato al podcast di Aura Sport, intervenendo sulla partita di sabato giocata dai viola contro il Cagliari.

Le parole di Viviano

“La sconfitta dei viola a certificato i problemi che ha questa Fiorentina. Il Cagliari è andato in vantaggio in maniera quasi casuale. Però a inizio secondo tempo la Fiorentina ha preso quattro contropiedi come se perdessero al 93esimo. Se stavano calmi lo sapevano che in casa c'era il modo di farglielo un gol”.

Pronostici

In merito alle prossime due partite del Napoli, decisive secondo Viviano, Criscitiello e Sandro Sabatini (insieme all'ex estremo difensore al podcast) per il proseguo della stagione azzurra, sono partiti i pronostici. Secondo Criscitiello il Napoli uscirà dalla Champions per mano del Chelsea e vincerà contro la Fiorentina, secondo Sabatini succederà esattamente l'opposto.