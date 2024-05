Arthur: "Vogliamo vincere, ci siamo allenati tanto per questo. Rigori? Calcia chi se la sente"

Il centrocampista della Fiorentina Arthur Melo ha parlato a Sky Sport direttamente da Atene, toccando alcuni temi, fra cui anche i calci di rigore:

L'obiettivo

“Mi sento bene e sono fiducioso per la partita di domani. L’obiettivo è vincere. Abbiamo lavorato tutta la stagione per questo momento".

Il rigore di Cagliari?

"Ci alleniamo tutti a calciarli, non c’è uno che deve tirare per forza. Siamo cinque o sei rigoristi, chi si sente meglio in campo può tirare”.