La via del silenzio per Italiano: il bis dopo Bologna. Ma fu proprio lui a tirare tutti fuori dai guai nelle prime due stagioni

Nel tiro al piccione, tramutatosi in tiro all'Italiano, la memoria è cortissima e tende a ricordare solo i brutti k.o. recenti o meno recenti. Di sicuro questo è tra i momenti peggiori del triennio del tecnico siciliano, che anche ieri non ha parlato alla vigilia, proprio come in quella del match di Bologna. Un silenzio bis che non si sa quanto scelto da lui o quanto imposto dal club, fatto sta che siamo al bis.

La Nazione ricorda però anche quanto di suo ci sia stato nella fuoriuscita dai guai delle prime due stagioni: prima trovando una soluzione alla cessione di Vlahovic e poi all'assenza del regista. Tocca ancora a lui pescare un coniglio dal cilindro.