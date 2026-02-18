Il sogno di Bonaventura: tornare in Serie A. Il lavoro dell'ex viola per rimettersi in gioco

Giacomo Bonaventura ha lasciato la Fiorentina nell'ormai lontano 2024. Da lì sono cambiate tante cose, il centrocampista italiano si è concesso un'esperienza in Arabia Saudita, all'Al-Shabab, per poi lasciare dopo appena una stagione. E non tornare a firmare, almeno per il momento, con nessun club.

Bonaventura, carriera finita? Tutt'altro, il sogno è chiarissimo

Ma l'ex viola non ha smesso con il calcio, anzi, le intenzioni direbbero tutt'altro. Bonaventura continua ad allenarsi individualmente e aspetta una chiamata da qualche club. Il suo sogno? Il ritorno in Serie A, lo conferma Calciomercato.com. E durante il calciomercato di gennaio c'erano stati dei contatti.

E se tornasse davvero in Serie A?

Pare che Bonaventura abbia parlato con il Verona nell'ultima sessione di mercato, senza però concretizzare. C'era stato anche un accostamento alla stessa Fiorentina per un clamoroso ritorno, non avvenuto. Intanto l'entourage del centrocampista cerca di guardarsi intorno, con la priorità -appunto- della Serie A.