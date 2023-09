Amrabat al Manchester United, è fatta: cifre e dettagli dell'operazione tra Fiorentina e Red Devils

E' fatta: Sofyan Amrabat sarà un giocatore del Manchester United. La Fiorentina è riuscita ad accontentare il giocatore che da mesi voleva trasferirsi a Old Trafford, trovando alla fine una soluzione che può essere soddisfacente per tutti.

Come riporta Alfredo Pedullà, il marocchino partirà sulla base di un prestito oneroso a 10 milioni, con opzione per il Manchester United di acquistarlo entro maggio a 20 milioni più cinque di bonus. Risolta dunque una questione che si trascinava ormai da inizio mercato, con la Fiorentina che nel frattempo è pronta a chiudere per Maxime Lopez che in rosa prenderà il posto di Amrabat.