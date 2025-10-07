Una zona che fa acqua da tutte le parti!

La Fiorentina ha deciso di difendere a zona sui calci piazzati. Decisione che per il momento si è rivelata fallimentare, anche perché quel ‘castello’ è stato violato già quattro volte in queste prime sei giornate.

Quattro gol

È successo alla prima, con Luperto che ha trovato il pareggio al 94' con un colpo di testa su calcio di punizione messo in area. Poi Beukema su corner contro il Napoli, Kempf di testa su punizione con il Como e infine Cristante, giusto domenica scorsa ancora su calcio d'angolo.

La sosta per lavorare

La Fiorentina concede troppo anche da questo punto di vista e non riesce ad imparare dai propri errori. La sosta per le Nazionali potrebbe essere utile anche da questo punto di vista, utile a non far imbarcare più acqua alla barca gigliata.