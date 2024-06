Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, al Festival della Serie A ha parlato del futuro del gioiello rossoblù Albert Gudmundsson, grande obiettivo della Fiorentina nello scorso mercato.

“Abbiamo incoraggiato Gudmundsson ad inseguire il suo obiettivo”

Zangrillo dichiara: “Quanti contatti ho avuto? Non dovrebbero chiamare me, perché non ho alcuna importanza. Albert è uno dei giovani a cui teniamo, e lo abbiamo incoraggiato a inseguire il suo obiettivo, così come abbiamo fatto con Dragusin (il difensore è andato a vestire la maglia del Tottenham a gennaio, n.d.r.)”.

“Gilardino ci ha dimostrato che…”

E su un eventuale cessione del giocatore ha aggiunto: “Gilardino ci ha dimostrato che non è il singolo individuo a fare la differenza”.